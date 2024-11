Il Crotone è impegnato a preparare le sfida di lunedì sera che vedrà arrivare allo "Scida" il Pescara. Il prossimo avversario della squadra allenata da Franco Lerda, nel match della 22esima giornata, sarà infatti la formazione abruzzese, terza forza del torneo che insegue i rossoblù con un distacco di 12 lunghezze.

Nel frattempo la società pitagorica è attiva sul mercato, per potenziare ancora di più una rosa già competitiva e continuare la corsa sulla capolista Catanzaro, distante 6 punti in classifica.

In rossoblù sono arrivati al momento due volti nuovi. Nel reparto offensivo ecco l’esterno Eugenio D’Ursi, proveniente dal Foggia dove ha collezionato 15 presenza e un gol durante la stagione in corso. D’Ursi ha già esordito con i pitagorici nel match vinto dagli squali 2-1 in casa dei pugliesi del Monopoli. Il centrocampista Andrea D’Errico arriva invece dal Bari. Con i galletti, 10 apparizioni e un assist in 19 partite di Serie B durante questa stagione. L’esordio con la maglia del Crotone potrebbe avvenire lunedì sera contro il Pescara. Sia D'Ursi che D'Errico saranno ufficialmente presentati oggi pomeriggio alle 15.30, presso la sala stampa dello stadio "Ezio Scida". A fare gli onori di casa, sarà il direttore generale Raffaele Vrenna.

Hanno invece salutato i rossoblù il centrocampista Pasquale Giannotti, finito in prestito fino al 30 giugno al Monopoli e il difensore ucraino Sergio Yakubiv, ceduto a titolo definitivo alla Virtus Francavilla.

Il mercato del Crotone potrebbe nelle prossime ore vedere altri movimenti, sia in entrata che in uscita. In attacco dovrebbe essere abbandonata la pista per l'attaccante del Bari Manuel Marras, calciatore che ha già indossato la maglia rossoblù per una parte della scorsa stagione e che interesserebbe anche a Catanzaro, Cosenza e Spal. I pitagorici hanno fatto un sondaggio per la punta del Cittadella Andrea Mangrassi e nelle prossime ore potrebbe essere raggiunto l'accordo.

Ai saluti Gabriele Bernardotto, per l'attaccante Foggia o Triestina e Marco Tumminello, che potrebbe accasarsi al Mantova.