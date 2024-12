Diciottesima giornata dal sapore amaro per la squadra di Emilio Longo. I campani portano a casa i 3 punti grazie alle reti di Carretta, Proia e Bianchi. Per i pitagorici a segno per due volte Tumminello, che aveva momentaneamente pareggiato il match

La diciottesima giornata del Girone C di Serie C regala un risultato sorprendente allo stadio Ezio Scida, dove la Casertana ha inflitto al Crotone una sconfitta per 3-2, interrompendo la striscia di nove risultati utili consecutivi della squadra allenata da Emilio Longo.

Il match è iniziato con ritmi altissimi. Gli ospiti, guidati in panchina da Manuel Iori, trovano il vantaggio già al 4' grazie a Carretta, bravo a finalizzare un’azione corale ben costruita. Al 36’, il raddoppio: Proia sorprende la difesa del Crotone con un preciso diagonale che prota gli ospiti sullo 0-2, gelando il pubblico di casa.

Quando la partita sembrava indirizzata verso un dominio campano, sale in cattedra Tumminello. L'attaccante del Crotone accorcia le distanze al 40' con un gol di pregevole fattura e, appena quattro minuti più tardi, firma il pareggio con un’incornata decisiva. Il primo tempo si è così chiuso sul 2-2, lasciando presagire una ripresa altrettanto intensa.

La Casertana, però, non si è lasciata scoraggiare dalla rimonta subita. Al 47', sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bianchi trova la rete del nuovo vantaggio campano, riportando la partita sul 2-3.

Nonostante il forcing nella parte finale del match, il Crotone non riesce a creare pericoli significativi per ribaltare il risultato. La Casertana ha difeso con ordine, mostrando una solidità che le ha permesso di portare a casa 3 punti preziosissimi per la classifica.

Il tabellino

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Armini, Di Pasquale, Groppelli (37’st Giron); Gallo (12’st Barberis), Schirò (37’st Rojas); Spina (12’st Vitale), Tumminello, Oviszach (24’st Kolaj); Gomez. A disp. : Sala, Martino, D’Aprile, Rispoli, Stronati, Cantisani, Akpa Akpro, Aprea, Chiarella, Kostadinov. All. Longo

CASERTANA: Zanellati; Collodel (37’st Heinz), Kontek, Bacchetti; Paglino (1’st Salomaa), Bianchi (37’st Deli), Matese (1’st Fabbri), Falasca; Damian; Proia, Carretta. A disp. : Pareiko, Rocca, Bakayoko, Iuliano, Satriano. All. Iori

ARBITRO: Drigo di Portogruaro

RETI 4’pt Carretta (Ca), 36’pt Proia (Ca), 42’pt e45’pt Tumminello (Cr), 2’st Bianchi (Ca)

NOTE: ammoniti: Falasca (Ca), Matese (Ca), Carretta (Ca), Gallo (Cr), Bianchi (Ca), Zanellati (Ca), Kolaj (Cr). Spettatori: 3.605.