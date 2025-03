Un successo per 4-0 che permette ai pitagorici di avvicinarsi alla terza posizione in classifica. A segno Murano, Tumminello, Rispoli e Gomez

Grande vittoria casalinga per il Crotone di Emilio Longo, che nella 34esima giornata del campionato di Serie C supera con un netto 4-0 il Latina. Un successo che permette ai rossoblù di avvicinarsi alla terza posizione in classifica, consolidando le ambizioni in vista del finale di stagione.

La partita ha visto i padroni di casa imporsi alla distanza, dopo una prima fase caratterizzata da equilibrio e da un Crotone arrembante ma poco fortunato. Il primo squillo arriva al 7’, quando Vitale si rende protagonista di un gran tiro a giro che si stampa sul palo, facendo tremare la porta difesa da Zacchi. Poco dopo, al 29’, è Murano a sbloccare il risultato: Ricci impegna il portiere avversario con un tiro dal limite, la respinta corta viene raccolta proprio da Murano che non sbaglia e firma l’1-0 per i calabresi.

Il vantaggio permette al Crotone di prendere il controllo del match, mentre il Latina prova timidamente a reagire. La prima frazione si chiude sull’1-0, lasciando presagire un secondo tempo altrettanto combattuto.

Appena rientrati in camo i rossoblù trovano il raddoppio al 47’: Ricci serve di testa un assist perfetto per Tumminello, che in scivolata trafigge Zacchi per il 2-0. Il Latina accusa il colpo e fatica a riorganizzarsi, mentre il Crotone continua ad attaccare con intensità. Al 54’ Vitale sfiora ancora il gol, centrando per la seconda volta il palo con un’altra splendida conclusione. Il tris arriva al 60’ con Rispoli, che raccoglie un cross teso di Vitale e di prima intenzione batte ancora una volta Zacchi.

A questo punto la partita è virtualmente chiusa, ma il Crotone non si accontenta e al 76’ cala il poker: Silva serve in profondità Gomez, che con grande freddezza supera il portiere in uscita e firma il definitivo 4-0. Gli ultimi minuti scorrono senza particolari sussulti, con i padroni di casa che gestiscono il vantaggio fino al triplice fischio dell’arbitro.

Il tabellino

Crotone: D’Alterio; Rispoli (32’st Piras), Cargnelutti, Armini, Groppelli; Gallo, Vinicius (32’st Schirò); Ricci (22’st Silva), Tumminello (38’st Vilardi), Vitale; Murano (22’st Gomez). A disp.: Sassi, Martino, Di Pasquale, Cocetta, Guerini, Cantisani. All. Longo

Latina: Zacchi; Berman, Marenco, Vona (22’st Crecco); Rapisarda, Di Livio, Gatto (32’st Ciko), Scravaglieri (38’st Ercolano), Improta; Riccardi (32’st Saccani), Ekuban (22’st Zuppel). A disp. : Pannozzo, Basti, Cittadino, Ndoj, Bocic, Ciciretti. All. Boscaglia

Arbitro: Allegretta di Molfetta

Reti: 29’pt Murano (C), 2’st Tumminello (C), 15’st Rispoli (C), 31’st Gomez (C)

Ammoniti: Di Livio (L), Rapisarda (L), Groppelli (C). Spettatori: 3.754