La formazione giallorossa sbanca il circolo lametino vincendo per 4-2 e conquista due punti fondamentali per il proseguo del torneo

Quelli conquistati a Lamezia sono due punti che fanno classifica e morale. Il derby di Serie C sorride alla Calabria Swim Race del duo Domenico Gallo e Mirella Mirarchi, in grado di imporsi dinanzi al pubblico delle grandi occasioni. Nonostante il massimo impegno esce sconfitto il Ct Lamezia del presidente Raffaele La Scala: troppa è apparsa nei suoi uomini migliori il divario tecnico e la preparazione atletica tra le pretendenti. La contesa termina con il punteggio di 4-2 per la formazione catanzarese con il risultato finale messo in ghiaccio già dopo i primi due singolari, con le nette affermazioni di Andrea Grazioso e Matteo Covato, autentici schiacciasassi ed un lusso per la categoria. I due atleti giallorossi hanno vinto e convinto nei rispettivi incontri rispettivamente contro Giancarlo Zurzolo (6-0, 6-1) e l’ex di turno Gabriele Alfieri (6-2,6-2).

Match che hanno messo in risalto la tecnica e la classe dei due “top player” catanzaresi ed evidenziato i limiti dei rispettivi avversari. I padroni di casa accorciano il punteggio con Antonio Pileggi che regola Marcello Lanciano al termine di una vera e propria maratona (2-6, 6-3, 6-3). Nel primo set si è imposto il giocatore giallorosso, capace di finalizzare al meglio le ottime trame di gioco, poi con il passare dei minuti il giocatore di casa ha sfoderato il suo miglior tennis nei momenti decisivi, venendo a capo del match al termine di una gara molto combattuta.

Con il punteggio parziale di 2 a 1 a favore della Calabria Swim Race, la riscossa lametina è affidata al giovane Giuseppe Morelli che nel quarto incontro nonostante il buon tennis, deve arrendersi al cospetto di un superlativo Andrea Trapani che spegne con una prestazione maiuscola (6-1, 6-3) le ultime velleità biancoverdi. Nel doppio finale, la formazione ospite, decide di chiudere la contesa presentando la coppia composta da Andrea Grazioso e Matteo Covato, che supera agevolmente (6-0, 6-0) il duo composto da Gabriele Alfieri – Giuseppe Morelli. In circa trenta minuti la coppia catanzarese, regalando ennesime giocate di alta scuola, sgretola la formazione locale conquistando il quarto punto decisivo della contesa.

L’altro doppio composto da Zurzolo - Simek Chaca contro la coppia Grillo – Trapani, con il risultato finale già acquisito, serve solo per fissare l’incontro in termine numerici. Al fischio finale grande gioia per i numerosi supporters catanzaresi presenti e la consapevolezza di aver ammirato una squadra forte e ben attrezzata per questo torneo, le Aquile del tennis si aggiudicano il sentitissimo derby e lanciano un forte segnale di forza alle contendenti del torneo.