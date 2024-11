Dopo sei giornate il girone C di Serie C ha una nuova capolista, con mister Colombo che dimostra di saper far reggere il suo Monopoli all’esame Benevento: in un Veneziani gremito, basta la rete del calabrese (di Acri) Orlando Viteritti nella seconda frazione dopo che i sanniti guidati da Auteri avevano avuto più occasioni per passare.

Se è la Casertana a sfruttare il turno contro un Taranto in abisso anche con gli over nella dura lotta della zona bassa della classifica, mister Eziolino Capuano si dimette, dal contratto che lo legava ancora in Puglia, per accettare la proposta a Foggia dopo l’esonero toccato questa volta a Brambilla che paga la seconda sconfitta consecutiva allo Zaccheria (terza complessiva in campionato) ad opera di un sempre più convincente Giugliano. Domenica l'effervescente allenatore di Pescopagano esordirà sulla panchina dei satanelli contro l'Avellino che mostra ancora fiducia a Raffaele Biancolino almeno fino a domenica, traghettatore nel pari in casa Turris, anche se da lunedì potrebbe tornare a occuparsi esclusivamente della Primavera, visto che la proprietà starebbe valutando la coppia Valentini-Dionigi per avviare un nuovo corso ancora pieno di dubbi e incertezze. Marco Valentini è in pole per diventare il nuovo direttore sportivo che in panchina porterebbe Davide Dionigi, fermo dal 2022 (quando fu esonerato dal Cosenza). Da capire cosa accadrà nel caso in cui l'Avellino di Biancolino dovesse battere il Foggia domenica sera.

L’exploit di giornata è rappresentato da un super Trapani che a Potenza annichilisce il Potenza vincendo 5-1 e ritornano al successo dopo due pareggi consecutivi. Aronica, che chiedeva maggiore cattiveria da parte dei giocatori, non ha sbagliato nulla, anche nel lasciare inizialmente in panchina, Facundo Lescano che, entrato nel secondo tempo, segna una doppietta che asfalta il Potenza che avrebbe potuto riaprire il match ad inizio secondo tempo con Caturano ma, rimasti in inferiorità numerica, i ragazzi di De Giorgio hanno lasciato completamente il gioco in mano agli ospiti che hanno dimostrato la loro superiorità anche se aiutati dai tanti errori difensivi. Sarà ancora più dura dunque per Emilio Longo che sbarcherà in Basilicata con il suo Crotone che si fa ribaltare in casa (alla quarta e sonora sconfitta stagionale) dall’ottimo Sorrento di mister Barillari per la topica del suo portiere Sala che regala il pari agli ospiti, approfittando poi dell’ennesimo black out dei pitagorici che già prima del vantaggio dell’ottimo Musso, avevano smesso di giocare.

Il Catania invece spreca il primo dei due gettoni al Massimino: fa 0-0 contro l'Audace Cerignola, è il modo con cui è maturato il risultato che delude la tifoseria etnea che si aspettava una ricerca della vittoria che ha dovuto però fare i conti con la solidità dei pugliesi non a caso ancora nelle zone alte della classifica che vede il Picerno al secondo posto, assieme al Benevento, dopo aver costretto la Juventus Next Gen all’ennesimo pari. I bianconeri di Montero si fanno raggiungere nonostante avessero provato a cambiare le carte pur di vincere, mettendo in avanti tutta l'esperienza di cui dispongono con il tridente Guerra, Semedo e Afena Gyan; ma dopo un brutto primo tempo, erano pure riusciti a trovare il vantaggio nella ripresa con la rete con Cudrig. Il Picerno, però, trova la reazione, a sua volta, con Energe, appena entrato in campo, con un mancino bellissimo a giro sotto l'incrocio che dimostra come la seconda squadra dei bianconeri più scudettati d’Italia, dovrà faticare oltre il previsto per togliersi da zone di classifica pericolose.

I risultati della sesta giornata

Casertana-Taranto 2-0

T. Altamura-Cavese 0-0

Turris- Avellino 0-0

Potenza- Trapani 1-5

Catania-Audace Cerignola 0-0

Crotone-Sorrento 1-2

Foggia-Giugliano 1-2

Latina- Messina 1-1

Juventus NG-AZ Picerno 1-1

Monopoli-Benevento 1-0

La classifica

Monopoli 13

AZ Picerno 12

Benevento 12

Cerignola 11

Sorrento 11

Giugliano 11

Potenza 10

Trapani 9

Catania 9

Casertana 7

Latina 7

Messina 6

Cavese 6

Crotone 6

Juventus NG 6

Turris 6

Foggia 5

Avellino 4

T.Altamura 4

Taranto 2

Prossimo settimo turno

Sabato 28 settembre

18:30 Taranto - Sorrento

Domenica 29 settembre

18:30 A. Cerignola - Casertana

18:30 Cavese - Latina

18:30 Trapani - Turris

20:45 Avellino - Foggia

20:45 Catania - Monopoli

20:45 Giugliano - T. Altamura

20:45 Potenza- Crotone

Lunedì 30 settembre

20:45 AZ Picerno - Messina

20:45 Benevento - Juventus Next Gen