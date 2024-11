Altro giro. Altra corsa. Terza partita in sette giorni. In Serie C va in archivio la 23esima giornata di campionato. La quarta del girone di ritorno. L’imbuto comincia a restringersi ed i punti in palio a valere doppio. Se li stanno giocando tutti in zona playoff le formazioni di casa nostra.



Fa un bel balzo in questo senso la Vibonese che a Matera, come prevedibile, mette in tasca l’intera posta in palio. Lo fa con sei gol fatti ed uno subito. Un film già scritto. Contro i leoni rossoblu scende in campo, infatti, ancora una volta la formazione Berretti del club lucano. E per il gruppo di Nevio Orlandi è una passeggiata. Tripletta di Taurino, doppietta di Allegretti, gloria anche per Collodel e partita chiusa già nel primo tempo. E poco cambia il gol della bandiera di casa sul gong.



Per i rossoblu è sorpasso su Rende e Casertana. I primi cadono in casa del Catania sul timbro di Matteo di Piazza. I secondi rischiano il clamoroso aggancio sotto di tre reti al Ceravolo di Catanzaro. Gli Auteri boys, infatti, segnano a ripetizione nel primo tempo con Figliomeni e due volte con Bianchimano ma nella ripresa si fanno infilare da Gigi Castaldo che tra il 61 ed il 68 fa tremare i tifosi di casa. Ma le aquile tengono duro e al triplice fischio festeggiano il quarto posto in graduatoria.



Non vince ma strappa via un punto importante da Monopoli la Reggina. I ragazzi di Cevoli, costretti ad inseguire dopo la rete di Paolucci, pareggiano i conti sessanta secondi dopo con l’ultimo arrivato: Allan Baclet. Gol all’esordio per l’ex attaccante del Cosenza e settimo risultato utile di fila per gli amaranto saldamente in quinta posizione. E, a proposito del Cosenza. I lupi di Braglia torneranno in campo stasera alle 21:00 contro l’Hellas Verona nel posticipo che chiuderà la 21esima giornata di Serie B.