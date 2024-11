Poche emozioni tra le calabresi. Tre pareggi ed una sconfitta. A piangere è il Catanzaro

Non è un record ma poco ci manca. Tre delle quattro partite che vedevano protagoniste le formazioni calabresi nella 24esima giornata di Serie C si chiudono sullo 0-0. Risultato ad occhiali per Reggina, Cosenza e Rende. Gli amaranto infilano il quarto risultato utile di fila contro il Fondi ma il pari lascia con l’amaro in bocca i Maurizi boys per le tante occasioni sprecate. Ne creano parecchie anche Rende e Cosenza ma non bastano a superare il muro innalzato rispettivamente da Francavilla e Siracusa. Perde, invece, il Catanzaro travolto a Lecce per 3-1 (gol dell’ex Vibonese Saraniti all’esordio in maglia giallorossa) nonostante la buona prestazione, soprattutto nel primo tempo.