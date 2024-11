Nonostante il terzo posto in classifica, il tecnico biancorosso tiene i piedi ben piantati per terra:«Il nostro obiettivo resta la salvezza e la valorizzazione dei giovani»

A Cicco Modesto non parlate di classifiche da capogiro e obiettivi diversi dalla salvezza e valorizzazione dei giovani. A Rende si vola basso anche se la graduatoria è tornata a sorridere di gusto e dopo il successo contro il Bisceglie, il secondo di fila in quattro giorni, la squadra biancorossa è balzata al terzo posto a soli tre punti dalla vetta. Ma guai a pronunciare parole tipo “playoff” o “promozione”. A Rende si pensa partita dopo partita. Avversario dopo avversario. Testa bassa e pedalare. Come un certo Ciccio Modesto quando correva sui campi di Serie A. Intanto il Rende è lassù trascinato da un Laaribi formato gigante. Suoi gli input decisivi a Siracusa. Suo il gol che ha dato il là alla vittoria contro il Bisceglie. Un successo blindato già dopo diciannove minuti col timbro di Awua e messo definitivamente in archivio nella ripresa da Vivacqua. E il Bisceglie torna casa con l’ennesima sconfitta esterna.