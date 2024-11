L’estremo difensore biancorosso ha ricevuto il riconoscimento nel corso del Gran Galà dello Sport andato in scena a Paestum

In estate è tornato nella sua Calabria, sponda Rende. Lì dove Francesco Forte, professione portiere, ha indossato i suoi primi guantoni. Dopo tanti anni a Lamezia, con la maglia della Vigor, ha girovagato in lungo e in largo. Prima di ritornare alla punta dello Stivale ha vissuto una stagione da protagonista a Macerata con la Maceratese. Un’annata da incorniciare per Francesco Forte, eletto miglior portiere di Lega Pro nel corso della della serata dedicata agli “Italian Sport Awards – La Notte degli Oscar del calcio italiano – Gran Galà dello Sport italiano 2017”. Il premio, particolarmente prestigioso, è stato assegnato da due giurie (una Tecnica e una Popolare) composte da oltre 100 giornalisti sportivi, allenatori, calciatori, direttori sportivi, direttori marketing e uffici stampa.

La gioia di Francesco Forte

«Fa piacere quando questi premi arrivano direttamente dagli addetti ai lavori perché vuol dire che hai fatto bene. Un particolare ringraziamento va a chi mi è stato vicino in passato e a chi mi è vicino nella mia nuova esperienza calcistica».