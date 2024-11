Rinasce il Rende e lo fa nella partita più importante. I biancorossi si aggiudicano il derby al Marulla nella sfida diretta per i play off

Festa doppia per il Rende. Vittoria e sorpasso. I biancorossi si aggiudicano il derby contro il Cosenza per 3-0 grazie alle reti di Actis Goretta, Viteritti e Gigliotti.

Una partita ampiamente dominata dalla squadra di Trocini mentre continua la maledizione del Marulla per il Cosenza. Se in trasferta è una macchina da guerra, in casa non vince ormai dal 21 gennaio.



La vittoria ha inoltre permesso al Rende di sorpassare il Cosenza in classifica salendo al quinto posto con 49 punti, uno in più sui rossoblù al settimo posto.