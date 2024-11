Nel turno infrasettimanale, valido per la 16esima giornata, gli squali non vanno oltre al pari in casa dei pugliesi. In classifica il Catanzaro si allontana: giallorossi a +6

Finisce con un pareggio il match della 16esima giornata del campionato di Serie C fra Taranto e Crotone. Allo "Iacovone", nel turno infrasettimanale, le due squadre si affrontano a viso aperto, con i padroni di casa che ottengono un punto d'oro, soprattutto per il morale. Il Crotone, invece, deve accontentarsi del pari e in classifica vede allontanarsi il Catanzaro, adesso distante 6 punti.

La partita

La partita si mette subito in salita per il Crotone. Al 5', infatti, la formazione di casa trova il gol del vantaggio: dagli sviluppi di un calcio d'angolo arriva il colpo di testa imperioso del brasiliano Antonini. Nulla da fare per Dini. Il Crotone reagisce subito e va vicino al gol del pari con Mogos: dagli sviluppi di un corner il calciatore pitagorico conclude verso la porta ma Vannucchi è attento.

La squadra di Lerda è anche sfortunata. Al 14'è il palo a negare la gioia del gol a Cosimo Chiricò: il suo sinistro va ad impattare sul legno. Il Taranto si salva. Il Crotone gioca meglio e al minuto 22 Chiricò rimette il risultato in equilibrio: suggerimento di Awua e sinstro vincente del numero 32. Vannucchi non può fare altro che raccogliere il pallone in rete.

La formazione ospite è pericolosa ancora una volta con Chiricò che impegna il portiere avversario con un calcio di punizione. I padroni di casa, invece, protestano per un presunto fallo da rigore su Guida. L'arbitro lascia correre. I rossoblù pugliesi sono arrembanti nei minuti finali del primo tempo, Antonini serve Mastromonaco che lascia partire un traversone con il contagiri per la testa di Tommasini, l'ex Paganese batte Dini segnando il suo primo gol stagionale.

Secondo tempo

La seconda frazione inizia con una ghiotta opportunità per il Taranto con il colpo di testa tentato da Tommasini: il pallone si spegne sul fondo. La legge (non scritta) del calcio non sbaglia mai: gol mancato, gol subito. Al 9' Mogos sfrutta un traversone dalla destra e di testa manda il pallone alle spalle di Vannucchi per il 2-2. La partita è più che piacevole nonostante le condizioni non al meglio del terreno di gioco dello Iacovone. Al 21' è ancora Mogos pericoloso: in questa occasione, però, il suo tiro è deviato in angolo.

Il finale di gara è incandescente. Al terzo dei sette minuti di recupero il Taranto è pericoloso in due occasioni. Ferrara, lanciato in contropiede, entra in area ma calcia addosso a Dini. Poco dopo il Crotone si salva: sul tiro di Guida un difensore pitagorico intercetta la sfera sulla linea di porta. L'assalto finale degli squali non porta a nulla. Triplice fischio e tutti negli spogliatoi.

Il tabellino

TARANTO: Vannucchi; Formiconi, Antonini, Manetta; Mastromonaco, Mazza (6’st Romano), Labriola, Diaby (18’pt Vona), Ferrara; Tommasini (36’st La Monica), Guida. A disp.: Loliva, Caputo, Granata, Evangelisti, Maiorino, Sakoa, Marini. All. Volini (Capuano squalificato)

CROTONE: Dini; Calapai (30’st Crialese), Golemic, Cuomo, Mogos; Petriccione, Carraro (44’st Rojas), Awua (6’st Tribuzzi); Chiricò, Tumminello (6’st Bernardotto), Kargbo (6’st Pannitteri). A disp. : Branduani, Gattuso, Bove, Papin, Giron, Vitale, Panico. All. Lerda

ARBITRO: Nicolini di Brescia

MARCATORI: 6’pt Antonini (T), 22’pt Chiricò (C), 48’pt Tommasini (T), 9’st Mogos (C)

AMMONITI: Ferrara (T), Formiconi (T), Petriccione (C), Vona (T), Manetta (T), Tribuzzi (C), Vannucchi (T)