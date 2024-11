Professionisti nuovamente in campo per il turno infrasettimanale che dà il via al girone di andata. Vibonese e Reggina alla ricerca di punti fondamentali per abbandonare le ultime postazioni in classifica

Niente pausa per la Serie C. Si scende in campo nel turno infrasettimanale valevole per la prima giornata di ritorno. Vibonese e Reggina in casa. Dovranno quindi sfruttare il fattore stadio, nonostante il periodo di magra per ritrovare la vittoria e farlo possibilmente tra le mura amiche.



La Vibonese ospita l’Akragas. Avversario da non sottovalutare per lo scontro salvezza. Nel girone di andata i siciliani hanno totalizzato 17 punti, attualmente quindi sono solo 2 le lunghezze in classifica che separano le due compagini. Tre le vittorie, proprio come i rossoblu, l’ultima fuori casa datata il 4 dicembre.



All’andata, partita che consacrò la Vibonese tra i professionisti, finì uno pari grazie alla rete di Saraniti che riuscì ad agganciare il risultato.





Ma mister Di Napoli sbarcherà in Calabria con una rosa ridotta. Incerte le presenze di capitan Marino, Salvemini e Zanini per problemi di natura varia. Tutti gli altri invece a disposizione, compreso Gomez che ad agosto punì i calabresi.



Al Granillo arriva il Fondi. Gli amaranto proveranno a ribaltare il risultato dell’andata, 3-1 per i laziali.





Fondi già punito dalle altre calabresi. L’ultimo in ordine cronologico, è il Catanzaro. L’ultima vittoria lontana dal Purificato è del 7 dicembre. Successo che Mister Pochesci ricorda bene perché inflitto proprio ai danni del Foggia.

Maria Chiara Sigillò