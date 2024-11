La Juve Stabia torna in Serie B. Castellamare festeggia. Lo fa dopo il match giocato e vinto contro la Vibonese. La formazione calabrese prova in tutti i modi a far rimandare i caroselli. Ci riesce solo per un tempo con il match chiuso sull’1-1 dopo le reti “di rigore” di Paponi e Bubas. Nella ripresa il raddoppio di casa firmato Adriano e Juve Stabia tra i cadetti. Lì dove vorrebbe tornare presto la Reggina del presidente Luca Gallo che nel frattempo fa un bel balzo in avanti in zona playoff contro la Casertana. Decide Kirwan. Perde, invece il Rende. Sul neutro di Vibo i biancorossi di Ciccio Modesto lasciano passare il Trapani in gol con Evacuo. Una rete inutile ai fini della promozione diretta. Per i siciliani sarà spareggi promozione. Appendice di campionato già blindata dal Catanzaro a riposo obbligato ma con tre punti in più in classifica in virtù delle vicende legate al Matera.