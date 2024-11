Si chiude così la trentunesima giornata di Serie C. Al Granillo, la Reggina ritrova la vittoria dopo due mesi. Gli amaranto battono la Casertana 2-1 e lasciano la zona calda della classifica

Al "Granillo" una rinata Reggina batte la Casertana 2-1 e conquista tre punti fondamentali per la salvezza. Si chiude così la trentunesima giornata di Serie C. Era la partita della vita. La partita che soprattutto i tifosi amaranto aspettavano ormai da mesi. Faccia a faccia due squadre opposte da un lato la Reggina in cerca di riscatto, dall'altro la Casertana, reduce da sette risultati utili consecutivi.

Primo tempo chiuso 1-1

A partire meglio i padroni di casa, con Bianchimano che alla mezz'ora si divora il gol del vantaggio. Gol che non tarda ad arrivare. Su calcio d'angolo Laezza stacca più in alto di tutti, direzione porta. Polak salva ma per l'arbitro convalida. E’ 1-0, tra le vibranti proteste ospiti. Allo scadere del primo tempo però arriva la reazione della Casertana, la firma e di De Vena. Si va a riposo sull'uno pari.

Nel secondo tempo il gol partita

Secondo tempo fotocopia. Dopo la seconda occasione sprecata sottoporta, Bianchimano recupera la 64' con una punizione ed è il gol del vantaggio. Il gol vittoria. La Reggina batte la Casertana e si porta a 32 punti, staccando anche se di poco la zona calda della classifica.