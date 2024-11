Ingresso allo stadio al costo di un euro. E’ l’iniziativa della società amaranto in vista della gara contro il Bisceglie in programma sabato

In campo per il sociale. La Lega Pro ed i suoi club aderiscono alla giornata internazionale contro la violenza alle donne proclamata dall’ONU nel 1999, che si celebra in tutto il mondo. Dal 24 al 27 novembre, infatti, i capitani faranno il loro ingresso in campo con un fiocco bianco all’altezza del cuore, un simbolo per dire no alla violenza.

Anche la Reggina 1914 celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e in occasione della gara tra Reggina e Bisceglie prevista per sabato 25 novembre alle ore 16.30, le donne potranno accedere allo stadio al solo costo di un euro.