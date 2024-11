Si chiude con lo 0-0 tra Reggina e Potenza la ventiseiesima giornata di Lega Pro. L’infrasettimanale delle occasioni perse per le calabresi di terza serie. Dal Catanzaro al Rende. Dalla Vibonese agli amaranto di Massimo Drago. Troppo leziosi e con poche idee. E quando l’occasione è ghiotta. Come quella che si ritrova sui piedi al 37esimo Baclet: ma la mente non è lucida. Bravo tuttavia il portiere lucano Ioime che si ripete poco dopo sulla botta di Bellomo.

Poi sale in cattedra il Potenza che quando attacca fa male. Al 66’ Farroni sbaglia l’uscita sul corner e per poco Genchi non rovina la festa di San Valentino agli uomini in amaranto. A togliere le castagne dal fuoco è Baclet, che rimedia così al gol mancato.Dal pallone respinto sulla linea alla sfera spinta in rete da Sandomenico ma in fuorigioco. E poi nel finale il brivido freddo formato ospite neutralizzato da Farroni. Finisce 0-0. Un punto a testa e sguardo al futuro prossimo. Immediato. Domenica, infatti, si torna in campo. Per la 27esima giornata. Ma questa è un’altra storia.