La rete che castiga i rossoblù arriva nel primo tempo. Bilancio disastroso per i calabresi che restano da soli in ultima posizione dopo la prima giornata di ritorno

Ancora una sconfitta in trasferta per la Vibonese, l’ennesima di una stagione che va alla sosta con i rossoblù ultimi, da soli, in classifica. Nella prima giornata di ritorno, solite lacune in fase offensiva di una squadra che stenta moltissimo a segnare e che, anche stavolta, viene punita in occasione del primo e forse unico errore commesso. La squadra di D’Agostino conferma quindi di avere dei limiti, ma è anche da dire che viene punita spesso ben oltre i propri demeriti.

In campo

Fra i lucani in porta c’è l’ex rossoblù Viscovo. Nella Vibonese è Bellini il play, con Senesi che fa l’esterno di sinistra, pur essendo un destro naturale (solo panchina per il mancino Mauceri). Golfo affianca Ngom in attacco. In fase di possesso per la squadra di D’Agostino il modulo diventa 3-4-3 con Golfo e Senesi larghi sugli esterni d’attacco.

Schermaglie iniziali

Subito una ghiotta occasione per De Cristofaro il quale servito da Reginaldo entra in area e calcia a lato in diagonale. Risponde Ngom, con Viscovo che blocca. Quindi Reginaldo da un lato e Basso dall’altro non trovano la porta. Poi fino alla mezzora succede praticamente nulla.

L’errore di Senesi

Al 31’ il solito regalo della Vibonese consente al Picerno di passare. Stavolta Senesi, in chiusura su De Cristofaro, fallisce il colpo di testa, ma con il corpo cerca di difendere la sfera che si sta per avviare verso il fondo. De Cristofaro, però, riesce ad anticiparlo rimettendo il pallone al centro dove Gerardi è il più lesto di tutti e con un diagonale ravvicinato gonfia la rete. Picerno in vantaggio.

Tiro respinto

Sei minuti dopo Senesi prova a riscattarsi e con un lancio serve Golfo, il quale in piena area calcia a colpo sicuro ma prende in pieno il difensore Guerra e l’azione sfuma. Passa un minuto e lo stesso Golfo viene atterrato da D’Angelo, con un rude intervento, che costa il giallo al centrocampista di casa, ma anche l’uscita dal campo per l’esterno offensivo della Vibonese, per infortunio. Al suo posto entra Sorrentino. Il primo tempo si chiude con un tiro di D’Angelo dalla distanza che va fuori di poco.