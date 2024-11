Il battesimo ufficiale non è stato dei migliori ma in casa Vibonese nessuna ferita si è aperta. La sconfitta con il Siracusa non ha lasciato particolari sensazioni negative. La squadra è uscita comunque tra gli applausi dei tifosi che hanno compreso la differenza di condizione tra i loro beniamini e la formazione siciliana. Una debacle messa in conto anche dalla dirigenza rossoblu: «Per noi non cambia nulla – commenta il direttore sportivo Simone Lo Schiavo – resta una sconfitta da “calcio d’agosto”. Più importante aver saggiato la condizione generale della squadra a poche settimane dall’avvio del campionato, quando i risultati cominceranno a valere davvero». Già l’inizio del torneo di Serie C che, dopo l’ultimo Consiglio direttivo, è stato posticipato di una settimana (2 settembre) ma che potrebbe addirittura non partire in protesta con la situazione di assoluta incertezza che regna attorno al calcio di terza serie e non solo: «Siamo in linea con quanto deciso dalla Lega – sottolinea Lo Schiavo – è davvero incredibile che ad oggi non siano stati formati i gironi. Non sappiamo contro chi giocheremo – spiega – e in questa situazione diventa impossibile organizzare una stagione. Giusto fermarsi per dar vita ad una nuova governance che superi il regime commissariale per un governo della FIGC capace di traghettare verso una stagione di riforme non più rimandabile». Intanto la squadra prosegue il lavoro di potenziamento tecnico-fisico.

Mister Orlandi ha chiesto altri cinque giocatori. La dirigenza rossoblu glieli consegnerà nei prossimi giorni, partendo dal reparto avanzato: «In attacco ci mancano due tasselli – chiarisce il direttore sportivo rossoblu – uno dei quali sarà di prima fascia». Ripa, Albadoro e De Cenco i profili più gettonati: «E’ vero – ammette Lo Schiavo – sono giocatori che stiamo trattando. E’ impossibile non ammettere che chiunque dei tre possa fare al caso nostro nonostante abbiano qualità diverse. Ripa e Albadoro per esempio – spiega – sono più finalizzatori. De Cenco, invece, lavora molto di più per la squadra. Qualora dovesse arrivare uno di loro – chiarisce – saremo molto contenti ma – rimarca – non sono i soli profili vagliati». E in effetti nelle ultime ore sarebbe spuntato il nome dell’ex centravanti di Cosenza e Monza, Ettore Mendicino. Diversi anche i calciatori messi nel mirino tra difesa e centrocampo. Zone di campo in cui bisogna coprire almeno un tassello per reparto. Ci manca un difensore ed un mediano che possano alternarsi con quelli già in rosa anche nelle partite importanti – continua Lo Schiavo. Ma sia per queste due figure che per gli attaccanti – chiosa - non abbiamo fretta di concludere, evitando, così, di sbagliare il meno possibile».