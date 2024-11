Arrivi e partenze per le squadre calabresi di Serie C, nel pieno del calciomercato estivo.

Qui Rende

Parte ufficialmente oggi la stagione 2019 – 2020 del nuovo Rende calcio targato Angelo Andreoli. I convocati per il ritiro pre-campionato si ritroveranno oggi pomeriggio per dare il via alla preparazione che si svolgerà fino a domenica 28 luglio (quando è in programma un’amichevole con il Crotone) nell’impianto del “Marco Lonzon”, dove la squadra sosterrà due sedute di allenamento giornaliere (la mattina alle ore 9 e il pomeriggio alle 18). Fra i convocati ci saranno anche i difensori Luca Bruno (classe ‘96) e Ciro Sicuro (‘00) e gli attaccanti Luca Scimia (‘99) e Raimondo Lucera (‘00), appena ufficializzati dal club biancorosso, e che arrivano al Rende a titolo definitivo.

Qui Vibonese

In casa Vibonese si registra invece l’addio di Luigi Silvestri. Il difensore palermitano, classe ‘93, arrivato a Vibo Valentia nel gennaio del 2017, è stato ceduto per sua stessa richiesta a titolo definitivo oneroso al Potenza.

Qui Catanzaro

Il Catanzaro ha cominciato ufficialmente ieri la preparazione nel ritiro di Moccone, in Sila, con lavoro di potenziamento in palestra e poi una sessione tecnica con la palla. «C’è grande serenità e ho riscontrato nei ragazzi una grande predisposizione al lavoro», ha dichiarato mister Gaetano Auteri parlando del gruppo che ha al momento a sua disposizione, «in attesa che – come da lui stesso commentato – arrivino altre pedine necessarie per rendere l’organico ancora più competitivo». «Ho fiducia nell’operato della società – ha proseguito il mister – e come annunciato dal presidente Noto in conferenza stampa, sono certo che costruiremo una squadra ambiziosa».

Qui Reggina

Partito anche il ritiro pre-campionato della Reggina al Centro Sportivo Sant’Agata. Agli ordini del tecnico Domenico Toscano la squadra affronterà ogni giorno doppia seduta di allenamento. Dopo le visite mediche di questa mattina, in programma per oggi pomeriggio i primi test atletici. Così anche domani.