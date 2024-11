In Puglia termina a reti bianche la gara valida per l'ottava giornata. Partita che regala poche emozioni e pareggio che serve soprattutto per il morale della squadra allenata da D'Agostino

Secondo pareggio consecutivo per la Vibonese di mister Gaetano D'Agostino. I rossoblù tornano da Taranto con un buon punto conquistato contro un avversario protagonista un un avvio di campionato sprint: i pugliesi prima del match erano infatti a quota 12 punti in classifica, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e sono una sconfitta.

La prima frazione di gioco regala veramente poco allo spettacolo e ai circa 3.000 tifosi pugliesi presenti sugli spalti dello Iacovone. La prima occasione è per la Vibonese: sinistro dal limite di Cattaneo che si spegne sul fondo. I padroni di casa rispondono con un'occasione capitata a Giovinco: pallone ribattuto da Mengoni. Nel primo tempo non accade sostanzialmente più nulla.

Nel secondo tempo mister D'Agostino getta nella mischia anche Spina, entrato al posto di Cattaneo. Il numero 10 prova a creare sconpiglio nella retroguardia avversaria ma la difesa tarantina è ben disposta e sventa ogni minaccia. All'8 ci prova Sorrentino di testa ma la palla è preda di Chiorra. Il Taranto si affaccia dalle parti di Mengoni con la conclusione di Civilleri, pallone che sfiora il palo. Gli ospiti sono ancora pericolosi con Spina al 25' e alla mezzora, nella prima occasione il tiro finisce a lato, poi è Chiorra bravo ad opporsi in due tempi. L'ultima occasione dell'incontro arriva a 8' dal termine: Saraniti in piena area calcia addosso a Mengoni che respinge la minaccia, sulla ribattuta spreca in malo modo Riccardi. Finisce qui il match. Per la Vibonese è un punto tutto sommato positivo, soprattutto per il morale, mentre la classifica vede i rossoblù ultimi con 4 punti. Nel prossimo turno la Vibonese affronterà il Latina al Razza.

Il tabellino

Taranto 0 Vibonese 0

Taranto (4-3-3): Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara; Civilleri (36' st Santarpia sv), Marsili, Bellocq (10' st Labriola); Mastromonaco (10' st Pacilli), Saraniti, Giovinco (42' st Ghisleni). A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Pacilli, Granata, Cannavaro, De Maria. All.: Laterza.

Vibonese (4-3-3): Mengoni; Mahrous, Polidori, Vergara, Mauceri; Basso, Gelonese, Cattaneo (23' st Spina); Persano (41' st Fomov), Sorrentino, Grillo (41' st La Ragione). A disp.: Marson, Alvaro, Ngom, Tumbarello, Bellini, Cicagna, Leone, Spanò. All.: D’Agostino.

Arbitro: Virgilio di Trapani (Assistenti: Castro e Paggiola. Quarto uomo: Petrov)

Note: Spettatori 3000 circa. Ammoniti: Polidori (V) all'8 st, Giovinco (T) al 12' st, Labriola (T) al 37' st. Angoli: 4-2. Recupero: 0' pt, 5' st.