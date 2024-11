Tutte in trasferta nel prossimo turno di campionato. Fari puntati sul Cosenza, che a Lecce cercherà il riscatto proprio contro i grandi ex. La Reggina sarà in casa del Melfi, ultimo in classifica. La Vibonese torna in Puglia. Catanzaro atteso dagli etnei

Tutti in trasferta. Nel prossimo turno le calabresi giocheranno lontano dalle mura amiche.

Riflettori puntati sul big match Lecce-Cosenza, da sempre una sfida sentita per i rossoblu. Fin dagli anni 90 quando i Lupi persero la Serie A al Via del Mare. Ad alimentare l’astio il passaggio nell’estate scorsa di Meluso, Arrigoni, Fiordilino, Ciancio e Vutov ai salentini Dunque una sfida tra ex contro una squadra costruita per vincere e che dista dalla vetta solo tre punti.

Il Catanzaro sarà impegnato sul campo del Catania. Gli etnei, reduci da un pari tornano al lavoro con una doppia seduta di allenamento in vista del match. Bisogna mantenere la scia di risultati utili per non ricadere in basso alla classifica. Catania con un ruolino di marcia interno pericoloso. Quattro le vittorie al Massimino in questa stagione, su sei disputate. La Reggina cercherà il riscatto per uscire dalla crisi sul campo del Melfi, fanalino di coda. I lucani non vincono in casa dal 28 agosto, prima e unica vittoria al momento di questa stagione.

La Vibonese torna in Puglia, questa volta a Monopoli. Una delle squadre rivelazioni. Pungente, sempre pronta ad affondare il colpo. Ma la Vibonese deve sfatare il tabù delle trasferte, fermo ormai al 20 marzo dello scorso campionato sul campo del Due Torri. I pugliesi hanno già ospitato Reggina e Catanzaro, pareggiando in entrambi i casi. Un aspetto da non sottovalutare.

Maria Chiara Sigillò