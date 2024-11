La Lega Pro ha reso note le date clou della prossima stagione agonistica.

Il campionato prenderà il via domenica 26 agosto e si chiuderà il 5 maggio. Solita sosta invernale a gennaio, si giocherà a fine anno solare. Stagione ufficialmente al via con il primo turno di coppa Italia di serie C, il 5 agosto. Tre i turni infrasettimanali

Date ufficiali

Inizio: Domenica 26 agosto 2018

Soste: Domenica 06 gennaio 2019 e domenica 13 gennaio 2019

Turni Infrasettimanali: Tre Turni da Determinare (*)

Turni Festività Natalizie: Domenica 23 dicembre 2018 e domenica 30 dicembre 2018

Termine: Domenica 05 maggio 2019

Programmazione gare

La programmazione sarà su base trimestrale, secondo le seguenti fasce:

- 26 agosto + settembre 2018 / ottobre 2018 / novembre 2018;

- dicembre 2018 / gennaio 2019 / febbraio 2019;

- marzo 2019 / aprile 2019 / maggio 2019.

Fasce orarie

Il campionato si caratterizzerà per quattro fasce orarie identiche sia di sabato che di domenica:

- sabato: fischio d’inizio 14.30 / 16.30 / 18.30 / 20.30;

- domenica: fischio d’inizio 14.30 / 16.30 / 18.30 / 20.30

Turnover tra i gironi

Un girone giocherà di sabato per tre mesi e due gironi giocheranno di domenica per tre mesi; in tal modo durante l’intera stagione ogni girone giocherà un trimestre di sabato e due trimestri di domenica, fermi restando gli anticipi del venerdì ed i posticipi del lunedì per esigenze televisive.

In ogni fascia oraria si disputeranno più gare.

La domenica un girone disputerà le gare alle ore 14.30 e 18.30; l’altro girone disputerà le gare alle ore 16.30 e 20.30.

Turni infrasettimanali

Si disputeranno tre turni infrasettimanali su due giorni, martedì e mercoledì. L’orario proposto dalla Lega Pro sarà l’orario serale (18:30, 20.30) presente nel trimestre di riferimento per ciascun girone.

Coppa Italia Serie C

1^ Giornata Fase eliminatoria Domenica 05 agosto 2018

2^ Giornata Fase eliminatoria Domenica 12 agosto 2018

3^ Giornata Fase eliminatoria Domenica 19 agosto 2018