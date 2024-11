Ben 2.225 minuti in campo. È questo lo speciale dato che, dopo 25 giornate del terzo livello del calcio Italiano, consente al calabrese Orlando Viteritti, in forza alla formazione pugliese del Monopoli, di essere il calciatore di movimento con il maggior minutaggio di tutta la Serie C. Nella speciale graduatoria, infatti, Viteritti ha davanti a sè solo portieri sempre impiegati dai rispettivi tecnici (4 del girone A, 1 del girone B e 4 del girone C).

Il terzino 28enne di Acri è sempre sceso in campo da titolare e, nel campionato in corso, è uscito dal terreno di gioco prima del 90esimo solo in due occasioni (al 78' contro la Fidelis Andria e al 77' contro il Potenza). Con i pugliesi ha anche messo a segno un gol e sei assist. Uno stakanoviste che rappresenta dunque una pedina importante per la formazione allenata da Giuseppe Pancaro, un altro calabrese, anche lui di Acri.

Il podio

Nella classifica dei calciatori di movimento con più minutaggio, sul podio insieme a Orlando Viteritti (2.225 minuti), ci sono Francesco Belli, terzino del Padova con 2.212 minuti e Roberto Zammarini, difensore del Pordenone a quota 2.208 minuti.