Dal profondo amaranto del Granillo al sorriso ritrovato a tinte biancorosse al Lorenzon. Passando dalle lacrime rossoblu al Vito Simone Veneziani. Ieri è il mercoledì di campionato delle formazioni calabresi. La Reggina subisce tre gol in casa dalla Cavese. Doppietta di Sciamanna e timbro di Heatley e per Cevoli ed i suoi è sconfitta dopo due vittorie di fila. Basta e avanza il gol di Gerardi, invece, al Monopoli per rispedire a casa la Vibonese con in tasca solo le briciole. Ritrova punti il Rende. Lo fa mettendo in cassaforte l’intera posta in palio contro il Rieti. Decisive le firme di Awua e Vivacqua. Laziali in rete con l’ex stella della Fiorentina Primavera, Cedric Gondo