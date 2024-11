Ci si mette anche la sfortuna. Monterosi-Catanzaro doveva essere la partita del rilancio giallorosso, invece arriva un altro pareggio che allontana sempre più le aquile dalla vetta. Al vantaggio dei padroni di casa siglato da Buglio dopo due minuti dall’inizio del match risponde Carlini al 28’. Il Catanzaro resta in 9 nel finale per un infortunio di Tentardini e per l’espulsione di Cinelli. Allo stadio Rocchi di Viterbo Monterosi Tuscia-Catanzaro finisce 1-1.

Primo tempo Monterosi-Catanzaro

Inizio di partita disastroso per il Catanzaro. Dopo due minuti i padroni di casa passano in vantaggio, Adamo controlla sulla trequarti e lascia partire un cross sul quale Buglio trova il gol: Monterosi-Catanzaro 1-0. Le aquile ci mettono un po’ a riprendersi ma pian piano cominciano a macinare gioco e prendono il controllo del campo. Al 24’ arriva la prima vera occasione per il Catanzaro: Vandeputte conclude diretto in porta da una punizione battuta dalla sinistra, il tiro a giro è forte ma trova l’opposizione di Verde sulla linea.

Il Monterosi innalza un muro in difesa e riesce a respingere con efficacia le offensive della formazione giallorossa, ma al 26’, dagli sviluppi di un corner, Bayeye colpisce dal limite e la sfera sbatte sul braccio di un difensore, l’arbitro non ha dubbi e concede il penalty. Sul dischetto si presenta Carlini che spiazza Alia. Al 28’ Monterosi-Catanzaro 1-1.

Nel finale della prima frazione di gioco le aquile sfiorano il vantaggio in due occasioni: la prima con Bombagi al 44’, la seconda con Carlini al 45’. Dopo tre minuti di recupero il primo tempo di Monterosi-Catanzaro termina 1-1.

Secondo tempo Monterosi-Catanzaro

La ripresa comincia come era finito il primo tempo con un Catanzaro votato all’attacco. Le aquile calabresi stazionano in maniera costante nei pressi dell’area dei padroni di casa senza però creare particolari pericoli. Ma all’81’ è il Monterosi ad avere l’occasione per tronare in vantaggio. Buglio colpisce al volo in area di rigore, ma Branduani si supera e riesce a deviare sul fondo.

Nel finale Catanzaro sfortunato. All’84’ Tentardini è costretto a lasciare il campo per un infortunio alla spalla, mister Calabro aveva già effettuato tutti i cambi e i giallorossi restano in dieci. All’88’ la situazione peggiora quando Cinelli viene espulso per una spinta nei confronti di un giocatore avversario.

Anche in 9 il Catanzaro riesce comunque a creare azioni offensive che però non portano a nulla. Dopo 5 minuti di recupero Monterosi-Catanzaro finisce 1-1.

Il tabellino Monterosi-Catanzaro

Marcatori: 2’pt Buglio 28’pt Carlini rigore

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo (19’st Tentardini), Bayeye (27’st Rolando), Verna, Welbeck (11’Cinelli), Vandeputte; Carlini; Bombagi (11’st Cianci), Vazquez (19’st Curiale). All. Calabro. A disp: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Monterisi, Porcino, Risolo, Gatti, Rolando.

MONTEROSI (3-5-2) : Alia; Piroli, Rocchi, Mbende; Cancellieri (14’st Tonetto), Buglio (40’st Polito), Di Paolantonio (14’st Parlati), Franchini, Verde (40’st Caon); Polidori, Adamo. All. Menichini. A disp: Marcianò, Buono, Borri, Polito, Tripoli, Tartaglia, Parlati, Nasini, Tonetto, Sdaigui, Basile, Caon.

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti: Votta e Trischitta

IV ufficiale Madonia

Note: Ammoniti; Paroli, Mbende, Franchini, Buglio. Espulso: Cinelli