Nelle prima partita di campionato al “Luigi Razza” finisce 0-0 tra la Vibonese, che vede il debutto in panchina di Gaetano D’Agostino, e il Picerno.

La partita

La Vibonese inizia meglio il match. La prima occasione è per Marco Spina che dalla corsia destra va al traversone per Tumbarello, la deviazione di testa indirizza il pallone verso l’accorrente Mahrous che non riesce però a conclude perso la porta difesa da Albertazzi.

Gli ospiti si affacciano dalle parti di Mengoni al 12’: Vivacqua serve Pitarresi che conclude da fuori ma manda il pallone largo. Alla mezzora è Spina ancora il più pericoloso della squadra di D’Agostino: il numero 10 ci prova con un gran sinistro con il pallone che sfiora l’incrocio dei pali. È questa forse l’occasione più nitida di un primo tempo avaro di altre emozioni.

Secondo tempo

La ripresa inizia con il Picerno pericoloso con il calcio di punizione battuto da Pitarresi. La partita ha qualche sussulto al 10’ ed al 15’, in entrambe le circostanze ci sono due gol annullati alla Vibonese. Nel primo per fuorigioco di Spina, poi per un fallo su Vanacore. Il Picerno resta in 10 uomini al 20’: Dettori commette fallo a centrocampo e si becca il secondo giallo. Spina è ancora pericoloso al 25’: questa volta con un sinistro al volo che manda il pallone a sfiorare il palo. Nel finale di match gli ospiti tentano il colpaccio prima con una bell’azione di Esposito, poi con un destro a giro di D’Angelo dagli sviluppi di un angolo ma è attento Mengoni. Triplice fischio e primi 90 minuti che vanno in archivio.

Il tabellino

Vibonese (4-2-3-1): Mengoni, Mahrous, Polidori, Risaliti, Gelonese (34′ st Basso), Grillo (34′ st Senesi), La Ragione (17’st Ngom), Spina, Tumbarello (41′ st Bellini), Ciotti, Cattaneo (34′ st Persano). A disp: Marson, Alvaro, Falla, Mauceri, Cigagna, Fomov. All. Gaetano D’Agostino

Picerno (4-3-2-1): Albertazzi, Vanacore, Ferrani, Garcia (27′ st De Franco), Guerra, Dettori, Pitarresi, De Ciancio, Terranova (20′ st Esposito), D’Angelo, Vivacqua (27′ st Coratella). A disp. Summa, Allegretto, De Cristofaro, Alcides Dias, Stasi, Carrà, Viviani, Setola. All. Antonio Palo

Arbitro: Mattia Ubaldi (sez. di Roma 1) ASS. Cerilli (sez. di Latina), Tempestilli (Sez. di Roma 2) – 4° Ufficiale: Silvio Torreggiani di Civitavecchia

Note: Espulso al 20′ st Dettori (P) per doppia ammonizione. Ammoniti: 19′ pt Garcia (P), 32′ pt Dettori (P), 35′ pt La Ragione (V), 39′ pt Tumbarello (V), 5’st D’Angelo (P)