L’ottava giornata della Lega Pro prosegue a confermare il rilancio delle ambizioni di Padova e Pescara a comandare, rispettivamente, girone A e girone B della terza serie. Così come emblematiche e clamorose sono le prime considerazioni che scaturiscono dal girone meridionale.

Emblematico è il gruppo di testa che raccoglie nove squadre in 3 miseri punti e clamoroso è il buco in difesa di Crotone e Juventus Next Gen che hanno subito 18 goal a testa con le sole Pergolettese (che ne ha subiti 19) e Legnago Salus (che ne ha subiti 22) che hanno fatto peggio in tutta la categoria. Il Monopoli (con la migliore difesa, ha incassato solo 3 reti) vince di misura ad Altamura e raggiunge in testa il Benevento, che ha impattato a Messina, ed il Picerno (unica a non aver mai perso) che si fa bloccare in casa dalla Cavese.

Importanti le affermazioni esterne del Catania di mister Toscano (che si impone a Caserta 3 a 1) e dell’Audace Cerignola a Torre del Greco (con un più netto 3 a 0). Il resto della giornata è da sottolineare solo per l’amarcord di Eziolino Capuano che regola il suo (ex) Taranto, per il Giugliano che vince di misura a Latina, e per il Potenza che la spunta in casa della Juventus Next Gen tanto da far (suo letteralmente il termine usato) vergognare l’ex granitico centrale dei bianconeri più scudettati d’Italia che allena da questo anno la seconda squadra degli Agnelli dopo aver diretto la Primavera.

Ed Emilio Longo? Tra filosofia ed i fiumi di parole che riesce a dispensare anche dopo la quadrupla asfaltata dell’Avellino di Biancolino allo Scida, è pronto ad “abbracciare” il 23enne centrale Steeve Mike Eyango attualmente svincolato, ex Barletta e Giugliano ma con tre presenze in serie A con il Genoa e 4 in serie B con il Cosenza. Chissà dovesse servire subito per tentare, nel prossimo turno a Monopoli, ciò che oggi sembra razionalmente impossibile.

Il risultati dell'ottava giornata

Foggia - Taranto 2 - 0

Juventus Next Gen - Potenza 2 - 3

AZ Picerno - Cavese 1 - 1

Team Altamura - Monopoli 0 - 1

Latina - Giugliano 0 - 1

Casertana - Catania 1 - 3

Messina Benevento 0 - 0

Sorrento - Trapani 1 - 1

Turris - Audace Cerignola 0 - 3

Crotone - Avellino 0 - 4

La classifica del girone C

Benevento 16

AZ Picerno 16

Monopoli 16

Cerignola 15

Catania 15

Giugliano 14

Potenza 14

Trapani 13

Sorrento 13

Avellino 10

Cavese 10

Casertana 8

Foggia 8

Messina 7

Latina 7

Crotone 7

Altamura 7

Juventus NG6

Turris (-1) 5

Taranto 3

Prossimo e nono turno di serie C girone C

Venerdì 11 ottobre

20:30 Audace Cerignola - Sorrento

20:30 Cavese - Turris

20:30 Trapani - Messina

Sabato 12 ottobre

15:00 Giugliano - Juventus Next Gen

15:00 Monopoli - Crotone

17:30 Catania - Team Altamura

Domenica 13 ottobre

15:00 Benevento - Latina

17:30 Taranto - AZ Picerno

19:30 Avellino - Casertana

19:45 Potenza - Foggia