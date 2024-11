Due punti nelle ultime cinque giornate per la Vibonese, un punto per il Monterosi nello stesso periodo. Questo significa che sabato alle 14,30 al Luigi Razza si affrontano due squadre in crisi che vanno alla disperata ricerca di una vittoria. Fra le due, la situazione più complicata è quella della Vibonese, che insegue il Monterosi a -5 di distanza, il che vuol dire che la formazione di Gaetano D’Agostino non può rinviare l’appuntamento con i tre punti.

Domenica scorsa la matricola laziale con il nuovo allenatore Menichini in panchina ha mosso la classifica dopo quattro ko di fila, pareggiando in casa della Juve Stabia. Adesso affronta questa nuova trasferta con l’obiettivo di muovere quantomeno la classifica.

La Vibonese, al di là degli errori arbitrali che pure ne hanno frenato il cammino, deve trovare la forza per svoltare e per dare un senso positivo alla propria stagione, finora mediocre in tema di risultati e di classifica.

La vittoria manca da un mese. L’ultima e unica affermazione è stata ottenuta in casa contro una squadra laziale. E allora quel due a zero contro il Latina, fra le mura amiche, deve essere replicato contro il Monterosi, anche perché si sta ampliando il divario dalla zona salvezza. Per rimanere in quota, bisogna solo vincere.