Domenica da dimenticare per le calabresi . I risultati della 29esima giornata

CATANZARO-TRAPANI 1-2

Esordio sfortunato per Pancaro sulla panchina del Catanzaro, battuto al Ceravolo dal Trapani per 2-1.

Dopo un avvio a favore dei padroni di casa, è il Trapani a passare in vantaggio, al 40' con Polidori

su calcio d'angolo battuto da Corapi. Il primo tempo tempo si chiude in vantaggio per i siciliani.



Nella ripresa arriva l'occasione per i giallorossi su calcio di rigore al cinquantesimo minuto realizzato da Infantino, ma quando la partita sembra riaperta, arriva il raddoppio del Trapani firmato da Evacuo.

Arriva un altro ko per il Catanzaro. Dopo un buon primo tempo, al Ceravolo passa anche il Trapani in inferiorità numerica.



PAGANESE-RENDE 3-0

Partita completamente da dimenticare per la squadra di Trocini. Forse la più brutta di questa stagione. A Pagani si impongono i padroni di casa con un netto 3-0.



REGGINA-MONOPOLI 1-2

Doveva essere la partita delle risposte, al Granillo. Così non è stato. La Reggina si arrende al Monopoli. Non basta il gol del vantaggio di Bianchimano. Gli avversari rimontano la partita. Per la Reggina si tratta della seconda sconfitta in casa. Ora la strada è tutta in salita.