Dopo le prime due giornate, entra nel vivo la competizione della terza categoria. Svolto il sorteggio, ecco tutti gli accoppiamenti della seconda fase

Entrano nle vivo i play off di Serie C. Stilato il calendario della seconda fase con tutti gli accoppiamenti, cinque in tutto. Tra le calabresi, in corsa c'è il Cosenza grazie alla vittoria contro la Sicula Leonzio e il pari contro la Casertana, nelle prime due giornate.

Tutti gli accoppiamenti

Di seguito, le partite in programma. Gare di andata e ritorno, in base al piazzamento ottenuto in stagione. Si parte domenica 20 maggio mentre il ritorno sarà mercoledì 23 a campi invertiti:

Viterbese-Pisa

Feralpisalò-Alessandria

Cosenza-Trapani

Juve Stabia- Reggiana

Piacenza-Sambenedettese