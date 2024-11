Due squadre per ogni girone accederanno alla fase nazionale poi ulteriore scrematura e final four con gare di andata e ritorno

Cambia il regolamento dei playoff per la stagione in corso. A variare è soprattutto il numero di partite degli gli spareggi, i vantaggi legati al posizionamento al termine della regular season e alla vittoria della Coppa Italia di categoria.

Modifiche anche alla disputa della Final Four con andata e ritorno per le semifinali e gara unica per la finale sul terreno dello stadio "Adriatico" di Pescara.

1^ FASE

Primo turno: Le 18 squadre classificate dal 5° al 10° posto di ciascun girone si affronteranno, in gara unica, secondo questo schema: 5°-10°; 6°-9°; 7°-8°. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla fase successiva la squadra meglio classificata al termine della regular season.

Secondo turno: In ogni girone, alle 3 squadre vincitrici degli incontri del primo Turno si aggiungerà la squadra classificata al 4° posto. Le 4 partecipanti saranno ordinate nel rispetto del piazzamento in classifica ottenuto al termine della regular season e si sfideranno con il criterio incrociato sovresposto. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla fase successiva la squadra meglio classificata al termine della regular season.

Ogni girone, dunque, promuoverà alla fase nazionale 2 squadre.

FASE NAZIONALE

Primo Turno: Vi partecipano le 6 squadre promosse dalla prima fase (2 per girone), le 3 squadre classificatesi al 3° posto di ogni girone al termine della regular season e la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C. Il turno si articolerà in match di andata e ritorno secondo accoppiamenti tra le 10 squadre qualificate che prevedranno come “teste di serie”: le 3 squadre classificate al 3° posto, la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C e la squadra che, tra le 6 promosse dalla Prima fase risulterà meglio classificata. Le squadre “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. In caso di parità al termine delle due gare avrà accesso al secondo turno della fase nazionale la squadra meglio classificata.

Secondo Turno: Vi partecipano le 5 squadre risultate vincitrici delle gare del primo turno e le 3 squadre classificate al 2° posto di ciascun girone al termine della regular season. Il turno si articolerà in match di andata e ritorno, secondo accoppiamenti tra le 8 squadre qualificate che prevedranno, come “teste di serie”: le 3 squadre classificate al 2° posto e la squadra che, tra le vincitrici del primo turno risulterà meglio classificata. Le squadre “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. In caso di parità al termine delle due gare avrà accesso alla final four la squadra meglio classificata.

FINAL FOUR

Semifinali: Saranno disputate in gara di andata e ritorno secondo accoppiamenti determinati da sorteggio integrale. Al termine degli incontri, in caso di parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

Finale: Sarà disputata in gara unica sul campo neutro di Pescara. In caso di parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.