Una battaglia. Per strappare il pass d’accesso alle fase nazionali dei playoff. La Reggina non riesce nell’impresa ma saluta gli spareggi per la B a testa alta nonostante il pesante 4-1 rimediato al “Massimino” di Catania. Amaranto colpiti e affondati dalla fame etnea di grande calcio. Apre Sarno. Chiude Marotta. Nel mezzo il timbro Di Piazza, l’autogol di Gasparetto e l’inutile rete ospite di Salandria. Avanti i siciliani e calabresi a casa con la vittoria più grande. Aver riconquistato il pubblico. Fondamentale per riprovarci il prossimo anno.

Ecco il Catanzaro. Può ancora giocarsi le sue chance, invece, il Catanzaro. La squadra di Gaetano Auteri rientra in ballo. Domenica primo round contro la FeralpiSalò. Aquile in trasferta e ritorno al Ceravolo. chi vincerà il doppio confronto, staccherà il pass per il successivo. In caso di parità di punteggio, al termine della gara di ritorno, la spunterà la compagine con la miglior differenza reti; in caso di ulteriore parità, avrà accesso al secondo turno la testa di serie, il Catanzaro in questo caso.

Date e accoppiamenti. Si parte il 19 maggio con le gare di andata. Il 22 le sfide di ritorno a campi invertiti. Feralpisalò – Catanzaro; Potenza – Catania; Arezzo – Viterbese; Carrarese –Pisa; Monza – Imolese.