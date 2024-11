Concluso il mercato, assegnate la X e la Y con le quali era stato redatto il calendario ed escluso il Trapani dal torneo, la Serie C affronta il primo turno infrasettimanale.

Negli ultimi giorni di mercato, si sono perfezionate entrate e uscite per completare gli organici, ma Bisceglie e Foggia, indicati con una lettera il giorno della presentazione dei calendari, hanno avuto una proroga e a breve cominceranno anche il loro cammino in campionato.

Sarà quindi un torneo a 19 squadre: il Trapani, retrocesso dalla B, per vari problemi societari non si è presentato a Catanzaro e la seconda rinuncia, da regolamento, ha comportato l’esclusione dal torneo.

Per quanto riguarda il primo turno infrasettimanale, per il Catanzaro c’è da affrontare, al Ceravolo, la Paganese dei tanti ex, guidata da Alessandro Erra. Il trainer giallorosso Calabro deve amalgamare in corsa un organico che ha registrato diversi innesti nell’ultima settimana di mercato.

Più o meno la stessa cosa deve fare Angelo Galfano con la Vibonese, attesa dalla trasferta di Francavilla contro una Virtus ancora a secco di punti. Il neo acquisto Statella dovrebbe partire dalla panchina, mentre in attacco si giocano una maglia da titolare Parigi e Plescia.

Senza un attimo di respiro, insomma, e poi, giusto per tenere sempre alta l’attenzione, è già tempo di derby. Al Luigi Razza, domenica prossima, è in programma Vibonese – Catanzaro. Ma prima bisogna pensare alle partite odierne.