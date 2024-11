Avvio shock per la Reggina. Il primo match dell’anno degli amaranto è da incubo per i ragazzi di Cevoli colpiti e affondati a Trapani già dopo poco più di quaranta minuti. È bastato, infatti, meno di un tempo ai siciliani per rispedire oltre lo Stretto i calabresi con un pugno di mosche in mano e tre gol sul groppone.

La cronaca

Parte meglio la Reggina che al 5’ costringe agli straordinari il portiere Dini. L’avvio fa ben sperare Cevoli in panchina ma è un’illusione che dura poco. La risposta locale arriva all’11’ con Tulli che da buona posizione manda alto. Ma il gol è nell’aria ed arriva puntuale poco dopo su azione concretizzata dallo stesso Tulli al 21’. Il giocatore si destreggia bene in area e con un diagonale fa secco il portiere Confente. I granata imperversano e alla mezz’ora raddoppiano con un missile di Golfo bellissima che fa secco l’estremo reggino mettendo il pallone lì dove nessuno può arrivare.



La Reggina arranca ed il Trapani affonda il coltello nella ferita ancora con Golfo. I gol a referto sono già tre e per la Reggina è notte fonda.

Gli amaranto provano a rialzare la testa nella ripresa ma lì davanti la manovra non gira e la porta granata resta immacolata. Vince il Trapani. Per la Reggina è una sconfitta da dimenticare in fretta.

Il tabellino dell’incontro:

TRAPANI (4-3-3): Dini; Canino (60' Scrugli), Pagliarulo, Mulé, Ramos; Corapi (73' Costa Ferreira), Taugourdeau, Aloi; Golfo (66' Ferretti), Evacuo (73' Nzola), Tulli. A disp.: Ingrassia, Kucich, Joao Silva, D’Angelo, Toscano, Dambros, Mastaj. All. Italiano.

REGGINA (4-3-3): Confente; Kirwan, Solini, Redolfi (88' Pogliano), Zivkov; Bonetto (58' Tassi), Petermann (46' Zibert), Navas (72' Franchini); Tulissi, Maritato, Emmausso (46' Sandomenico). A disp.: Morabito, Vidovsek, Ciavattini, Seminara, Mastrippolito, Marino, Ungaro. All. Cevoli.

MARCATORI: 22' Tulli, 30', 41' Golfo

ARBITRO: Zingarelli di Siena (Garzelli-Nuzzi)