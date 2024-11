La Lega Pro ha pubblicato questa mattina i calendari della Serie C. Le squadre calabresi impegnate nel girone C del torneo - Catanzaro, Reggina, Rende, e Vibonese – partiranno mercoledì 19, mentre l’ultima giornata sarà il 5 maggio. Il primo turno vedrà il solo Catanzaro impegnato tra le mura amiche nel match contro il Potenza, mentre la Vibonese sarà a Bisceglie, il Rende in Campania con la Paganese e la Reggina traghetterà in terra sicula contro il Siracusa.



Il primo derby già alla seconda giornata con il Rende che sfiderà il Catanzaro tra le mura amiche del Lorenzon. Giallorossi impegnati in un altro derby appena tre giorni dopo: al Ceravolo arriverà infatti la Vibonese. Catanzaro vs Reggina si svolgerà il 7 ottobre, Rende e Reggina si scontreranno il 4 novembre, mese in cui si svolgerà anche Rende-Vibonese, domenica 18. Per Reggina e Vibonese la data sarà il 23 dicembre.