A comunicare il prestito del laterale è la stessa società piemontese

Mercato in piena attività in casa Reggina. Dal Novara, in prestito, arriva Gennaro Armeno terzino, classe ’94. Vecchia conoscenza per mister Auteri, con Armeno ad Ischia nella stagione 2014-2015. Dopo Giuffrida, dunque, si aggiunge un altro tassello agli amaranto. La società rimane vigile su altre possibili trattative.