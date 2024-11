Era attesa. Ma vedere la adesso la classifica della Reggina fa un po’ impressione. Dal settimo al tredicesimo posto in un lampo per gli amaranto punti dal TFN per il mancato versamento degli emolumenti e dei contributi relativi alla mensilità di settembre e ottobre entro i termini del 17 dicembre scorso. Una vera e propria stangata. Al club amaranto vengono decurtati sei punti in graduatoria generale. Una penalizzazione che fa scivolare la formazione dello Strtto fuori dalla zona playoff. Da sottolineare che dopo la sconfitta con la Juve Stabia la società guidata dal presidente Luca Gallo ha imposto il ritiro ed il silenzio stampa al gruppo allenato da Massimo Drago.