Il Luigi Razza si conferma terremo sfortunato per la Reggina. Altro che gare casalinghe. Se poi nello stadio di Vibo Valentia a mettere piede è una squadra pugliese. L’incubo è assicurato. Dopo il Monopoli è il Francavilla a portare via dall’impianto di via Piazza d’Armi l’intera posta in palio. Spezzando sul più bello la lenta risalita della formazione di Cevoli.

Eppure sono proprio gli amaranto a partire meglio, limitando la formazione ospite e provando in contropiede a pungere. Anche se l’unica vera palla gol capita solo sui piedi di Tulissi che scheggia la traversa. Poi la ripresa ed il gol quasi a freddo dei Zavettieri boys. Segna Michael Folorunsho. E per la Reggina è game over. Gli amaranto provano a reagire ma a Vibo arriva un altro segno negativo. Per Roberto Cevoli è tutto da rifare.