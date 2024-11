Sbancato lo stadio siciliano: decidono Strambelli e Baclet nella ripresa. Due gol in cinque minuti e per i padroni di casa game over

Non bella. Ma concreta. La Reggina ritrova punti e sorriso e dopo la debacle nel derby torna a volare in classifica. Buona la prima per il neo tecnico Massimo Drago. A farne le spese un buon Siracusa colpito e affondato nelle uniche sue disattenzioni del match. Strambelli mette la freccia al 61’ e Baclet raddoppia cinque minuti dopo. Un uno-due micidiale da cui la formazione siciliana non si riprenderà più. Buon per la Reggina che, seppur non “meravigliando”, agguanta la quinta piazza in solitaria in classifica. Il tutto aspettando il turno infrasettimanale. E per il momento va bene anche così.