Prima di piazzare i colpi in entrata, la Reggina lavora a smaltire la rosa. Ecco quindi arrivato l’annuncio ufficiale della risoluzione del contratto con il difensore Stefano Ciavattini. «La società ringrazia Ciavattini per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi mesi – si legge nella nota del club - e gli augura un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera».

Il difensore classe ’98, cresciuto nella Primavera della Roma, la scorsa stagione in Serie C con la maglia amaranto ha collezionato solamente tre presenze.

Trattative in corso

Dopo di lui i prossimi a salutare dovrebbero essere il capitano Conson, De Falco, Redolfi e Mastrippolito. Pronti ad arrivare sarebbero invece Bertoncini, Blondett e Bergamelli.