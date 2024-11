I biancorossi di Ciccio Modesto gelano il “Marcello Torre” e mettono in tasca i primi tre punti stagionali

L’esordio è da urlo. Il Rende si conferma “piccola” dal grande potenziale. Dopo l’exploit dello scorso anno da matricola, la squadra biancorossa riprende il cammino come meglio non poteva: quattro reti in trasferta, Paganese al tappeto e tre punti subito in cassaforte. I ragazzi di Ciccio modesto partono forte e al 13’ sono già avanti con Franco. Awua al 20’ raddoppia. La Paganese sembra alle corde ma al 32’ ritorna in partita con il gol di Tazza. È solo un dettaglio perché i calabresi nella ripresa dilagano e con Rossini (doppietta) calano tris e poker e per i salernitani è game over.