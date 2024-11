Dopo il filotto positivo due risultati negativi per la truppa biancorossa. Alla ripresa degli allenamenti il trainer ha chiamato a rapporto i suoi. Domenica c’è la Juve stabia

La sconfitta contro la Paganese, dopo il pari contro il Bisceglie, ha fatto suonare un campanello d’allarme in casa Rende che il tecnico Bruno Trocini ha analizzato in maniera lucida cercando di individuare le causa di un passaggio a vuoto che non dovrà ripetersi domenica contro la Juve Stabia.

Parla il tecnico

«È evidente che veniamo da due settimane non positive – ha spiegato il tecnico biancorosso alla ripresa degli allenamenti. Non c’è da nascondersi ma da capire i motivi di queste due partite sottotono. Non dobbiamo disperdere il lavoro fatto finora».

“Ri-crea lo stemma”

Una delegazione del Rende Calcio capitanata dal presidente Fabio Coscarella e dal tecnico Bruno Trocini ha partecipato all’iniziativa “Ri-crea lo stemma” voluta dal comune di Rende in collaborazione con la Calabra Maceri, sponsor della squadra biancorossa. Il concorso dedicato agli alunni degli istituti comprensivi di Rende, ha visto la produzione di oltre 200 lavori che hanno avuto come oggetto la creazione di un simbolo riguardante un quartiere o una contrada della città.

Sono stati 20 gli stemmi e i lavori scelti con i premiati che hanno spiegato il loro lavoro accompagnati dai giocatori del Rende e dal tecnico Trocini che hanno seguito con interesse l’intera manifestazione. Alla fine il presidente Fabio Coscarella ha invitato tutti i vincitori ad assistere alla gara di domenica contro la Juve Stabia per rinsaldare ancora di più il legame tra la città e il Rende Calcio.