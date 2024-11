Arriva un'altra sconfitta per i biancorossi. E' crisi? Il Rende non vince ormai da cinque partite

Al "Lorenzon" passa il Trapani per 1-0, grazie alla rete di Pagliarulo al 6', con un colpo di testa su corner.

Una gara quasi a senso unico. Poche le occasioni dei padroni di casa. Da segnalare, al 38' una traversa con Marchio e al 41' Laaribi che calcia una splendida punizione ma Furlan glli nega il gol del pari .

Non bastano i sei minuti di recupero. Il Rende accusa il colpo. Arriva un'altra sconfitta per la squadra di mister Trocini che non vince ormai dal 25 febbraio.