Si conoscerà l'ultima qualificata al prossimo turno. Al Rende basterebbe un pareggio, alla Reggina invece serve necessariamente una vittoria

Si torna in campo anche quest'oggi per la Coppa Italia Serie C e si conoscerà l'ultima qualificata al prossimo turno: al "Lorenzon" si disputerà infatti la terza giornata del Girone I tra Rende e Reggina (fischio d'inizio alle ore 16.30).





Rende e Reggina, derby di Coppa Italia

Le due squadre si trovano a pari punti in classifica (3), mentre il Catanzaro (che ha già disputato le sue due gare e oggi riposerà) è ferma a quota 0 e già eliminato dalla competizione. Per strappare il pass, al Rende basterebbe un pareggio, visto che - a parità di differenza reti (entrambe sono a +1) - ha il miglior numero di reti segnate nelle gare di girone (+2 contro +1). La squadra allenata da Maurizi, invece, deve puntare necessariamente alla vittoria.