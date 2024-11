Il countdown è partito. Fissate data e orario definitivi. Rende versus Vibonese è pronta a decollare. Sabato 17 novembre. Ore 18:30. Stadio Marco Lorenzon. Sarà sfida d’alta quota. Il derby più in alto degli ultimi anni. di fronte due squadre che non ti aspetti. Il Rende di Ciccio Modesto e la Vibonese di Nevio Orlandi. I primi hanno conquistato la vetta della classifica nell’ultimo turno, quello che ha registrato un turno di stop obbligatorio per i secondi. Da una parte quindi l’entusiasmo alle stelle. Dall’altra qualche giorno in più di riposo. In campo destini incrociati. Quelli che legano Orlandi e Modesto alla Reggina. Uno l’ha allenata. L’altro ci ha giocato. Entrambi in Serie A. A distanza di anni si ritroveranno su panchine opposte. Modesto l’ha ereditata da Bruno Trocini facendo anche meglio del suo predecessore. Orlandi ci si è seduto praticamente un anno fa, dopo l’addio di Campilongo. Il resto è storia recente. Aspettando il futuro. Aspettando il derby biancorossoblu. Per Orlandi e per Modesto dal sapore speciale.