Termina 0-3 il match tra la Digem Tavernese e Loryvolley Pizzo. Avvio traumatico per le padrone di casa. Marina di Gioiosa subisce il carattere volitivo delle tirreniche e il primo set arriva a segnare un passivo pesante sul risultato di 7-16. Di Garbo rafforza la linea posteriore, cerca coperture con Annamaria Bova ma la Loryvolley segna due punti su battuta e allunga il vantaggio. Ci pensa Anna Foti a riconquistare palla con un attacco all’angolo di posto uno. Il primo segmento di gara si chiude 11-25.

Una doccia fredda per le matricole della Digem ma anche una palestra d’esperienza per Cutrì&co. Secondo set punto a punto, con un 7-9 e l’ingresso della Degirolamo secondo indettami del tecnico locale. Sono diverse le mosse Digem alla ricerca dell’equilibrio più tonico ma anche più esplosivo possibile. Pizzo però è compatta e sbaglia di rado. A rete le ragazze della Loryvolley sembrano incontenibili.

Malgrado tutto le ragazze di Massimiliano Di Garbo trovano un barlume di riscatto nel successivo vantaggio di 13-10. In battuta la dice lunga l’alzatrice Fabiola Bruzzese. È un set che dal 23-23, poi 24-24 si archivia in 24-26. Le ragazze di Pizzo iniziano bene anche il terzo set, si portano sul 4-8 ma diventano più prevedibili a rete, nel pallonetto. Alla Digem non basta ma ne approfitta comunque. Pizzo però non cede e vince tre set.

Digem Tavernese O&M 0

Loryvolley Pizzo 3