Il girone meridionale non si ferma mai. Sfida salvezza per il Cosenza. Particolare attenzione anche sul Catanzaro che ospita la rivelazione Monopoli. La Reggina vuole il posto del Siracusa ed il Rende cerca il colpaccio a Trapani

Tutti dietro il Lecce. Tutti a rincorrere i salentini. Il girone meridionale di Serie C non si ferma mai ed oggi torna in campo. I pugliesi saranno di scena al “Via del Mare” contro la Casertana. Gare esterne, invece, per le più dirette inseguitrici.

Il Catania sarà impegnato contro la Paganese, mentre la sorpresa Monopoli farà visita ad un Catanzaro assetato di punti. Dionigi doveva invertire la rotta. Ancora è in piena tempesta. Almeno nei risultati. Bottino in classifica che, invece, continua a premiare il Rende. La matricola terribile di Bruno Trocini è attesa su uno dei campi più difficile del torneo: quello di Trapani. Sfida interessante anche quella del“Granillo” dove la Reggina affronterà un Siracusa ferito, dopo il kappaò a sorpresa di sabato contro la Paganese . Per i Maurizi boys obiettivo quinto posto, attualmente occupato proprio dagli aretusei. Stuzzicano le sfide tra Juve Stabia e Virtus Francavilla, e Bisceglie e Matera. E poi c’è la coda della classifica. Casa, formato lacrime, del Cosenza. Per i silani c’è la diretta concorrente alla salvezza Akragas. Chiude il quadro l’altra partita da tre punti pesanti nelle retrovie: Sicula Leonzio e Fidelis Andria.