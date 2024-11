Si chiude a reti inviolate il posticipo della 32esima giornata di campionato. La Reggina torna con un punto utile alla classifica ma recrimina per un rigore non dato. Per gli amaranto ora un turno di riposo. Torneranno in campo l'8 aprile contro il Lecce

Si chiude a reti inviolate il posticipo della 32esima giornata di Serie C Siracusa-Reggina. Un risultato che di fatto racchiude la partita. Poche occasioni da entrambe le parti. L'unico episodio da segnalare è il rigore non dato alla Reggina, quando al 15' Tulissi viene atterrato in area ma l'arbitro decide di lasciar proseguire. Poi il nulla.

Pari tra le polemiche

Il Siracusa si fa vedere nella ripresa, un guizzo di Parisi che però non impensierisce più di tanto.

La Reggina da parte sua ben messa in campo, riesce a rendere inoffensivo qualsiasi tentativo dei padroni di casa. Non bastano neanche i minuti di recupero, finisce 0-0. Un punto che permette comunque agli amaranto di rimanere ancora in corsa per la salvezza, soprattutto rispetto alle avversarie.

Turno di riposo

Nella prossima giornata però la Reggina osserverà un turno di riposo, tornando così in campo direttamente l'8 aprile contro il Lecce. Una sosta che potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio perché se da un lato, la squadra di Maurizi ne approfitterà per riprendere fiato, dall'altro sa che potrebbe tornare in campo con un ulteriore gap dalle dirette concorrenti.