Turno di riposo indolore per la Vibonese che nel weekend è rimasta ferma per lo stop imposto dal calendario. Una giornata che non ha registrato clamorosi sbalzi in classifica. I rossoblu perdono di fatto solo una posizione. Dal settimo posto in graduatoria Obodo e compagni scivolano in ottava piazza ma tengono dietro Cavese e Rende. Quest’ultima ospite al “Luigi Razza” domenica per la giornata numero 31 di campionato. Il derby biancorossoblu decisivo in chiave playoff. L’appendice di campionato a cui la Vibonese, ad un passo dal primo obiettivo stagionale, non vuole rinunciare. Ecco perché a Vibo la sosta è servita soprattutto a recuperare gli acciaccati e a rimodulare la preparazione fisica in vista di un finale di stagione, si spera, più lungo del previsto. “ “E’ vero – spiega il preparatore atletico, Morris Consiglio – è quello che ci auguriamo tutti. La squadra sta bene ed ha una classifica che fa sognare altri obiettivi rispetto a quelli fissati ad inizio stagione. Durante questa settimana – chiosa – abbiamo lavorato anche su questo dal punto di vista fisico”. Come dire che, oltre alla classifica attuale, anche polmoni e muscoli dei rossoblu, dopo la sosta, sono da playoff.