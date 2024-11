Il presidente dell’Aic non esclude lo sciopero se verrà confermata la riduzione degli over 23 permessi in lista

L'Associazione italiana calciatori (Aic) si schiera contro la riduzione del numero di Over 23 permessi in lista per le squadre del prossimo campionato di Serie C. "E' un grave errore", afferma il presidente, Damiano Tommasi, che invita il presidente della Lega serie C, Gabriele Gravina, "a non tornare al passato" e non esclude il ricorso anche allo sciopero.

"A fine aprile, avevamo sottolineato l'errore di un eventuale passo indietro sulle norme in Lega Pro - spiega Tommasi in una nota -. La stagione 2016/2017 di Lega Pro è stata la più bella degli ultimi anni per il mix giovani/esperti che si era creato, poi arriva l'assemblea di fine anno e la sorpresa è stata sentir parlare di troppi Over23". Secondo Tommasi, 16 Over in lista, più due fidelizzati/bandiera, sono il giusto compromesso tra le esigenze di tutti. Per questo, considera "un passo indietro pericoloso" la prima norma impostata che prevede 14 Over23 in lista, più un fidelizzato, una bandiera e un Over 23 proveniente dal settore giovanile.